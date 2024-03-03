12 شهيدًا بينهم 6 أطفال بقصف الاحتلال لمنزل شرق رفح

استشهد طفلان، الليلة، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل في حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة وإصابة العشرات. وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

في سياق متصل، نفذت آلة الحرب الإسرائيلية قصفًا عنيفًا في خان يونس، بالتزامن مع تقدم آليات الاحتلال باتجاه أبراج حمد، وقامت بإطلاق القذائف والنيران على منازل المواطنين. وتم استهداف منزل عائلة العالول في حي الإسراء 2 غرب مدينة حمد.

وفي مناطق شمال ووسط القطاع، استشهد وأصيب العديد من المواطنين في غارة استهدفت منزلًا وسط مخيم جباليا، كما أصيب آخرون بقصف الاحتلال لمجموعة من الأهالي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.