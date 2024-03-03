رئيس تشاد المؤقت يعلن ترشحة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن رئيس تشاد المؤقت محمد إدريس ديبي، ترشحة لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال العام الحالي.

وأكد ديبي في كلمة ألقاها أمام حشد من مؤيديه أمس السبت، عن اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية المقرره ما بين شهري مايو ويونيو من العام الحالي.

جدير بالذكر أن الرئيس التشادي المؤقت كان قد وعد بعد توليه السلطة خلال عام 2021 بأن تكون هناك فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا قبل إجراء الانتخابات، ولكن حكومته قررت بعد ذلك تأجيل الانتخابات حتى عام 2024 وسمحت له بالترشيح لمنصب الرئيس.

تجدر الإشارة إلى أن محمد إدريس ديبي كان قد تولى السلطة بعد مصرع والده خلال اشتباكات مع المتمردين، وأدى قرار تأجيل الانتخابات إلى إثارة احتجاجات.