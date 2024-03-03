أحمد السجيني: الحكومة تتعامل مع سحب الثقة من منطلق الكرامة.. والأمر لا يُسيء للوزراء

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مجلس النواب المصري من أقدم المجالس النيابية على مستوى العالم، ولكن يوجد فئة تحاول تشويه صورته.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على سي بي سي:" قناعتي أن تحدي مصر الأكبر ليس وجود فراغ تشريعي بل في وجود آليات تطبيق التشريع، وهذا يرجع في بعض الأحيان لعدم دراسة التشريعات بشكل جيد، وايضا التمسك بنص معين.



ونوه «السجيني» أن المجلس يمارس دوره التشريعي والرقابي بشكل مطمئن، ونأمل في الأكثر، متابعًا: "أتمنى ان يكون هناك استجواب وسحب ثقة من الوزراء، ولكن وعلى الناحية الأخرى يجب مراعاة عدم التجاوزات ضد الوزراء في البرلمان: ماينفعش نقول وزير فاشل نقول أنه وزير أخفق".



وأردف أنه بعد حضور الوزير للبرلمان والهجوم عليه، يجب عليه الرد على كافة الاستفسارات، أما إذا كان هناك مسئولية سياسية أو فساد فهذا يستلزم تقديم استقالته، وهذا يرفع من شأن الحكومة والسلطة التنفيذية.



واختتم بأن سحب الثقة لا يسيء للوزير، والحكومة تتعامل مع سحب الثقة من منطلق الكرامة، ونحن كنواب لا نعتبرها إساءة.