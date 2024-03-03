أحمد السجيني: الحكم على برلمان 2021 بالهدوء مقارنة ببرلمان 2015 أمر ظالم

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية اكتسب شخصيتها الاعتبارية من القانون والدستور، وشخصيتها الشعبية من حرص أعضائها على مدار الفصلين التشريعيين الماضيين على العمل في إطار مواجهة التحديات.



وتابع خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على سي بي سي عمل اللجنة جاء في إطار عمل الدولة: "مصر من يناير وهي في حالة حراك، فمن يناير إلى يونيو إلي مسالة الامن والاستقرار ثم التنمية.



وتابع أن الحكم على برلمان 2021 بالهدوء مقارنة ببرلمان 2015 أمر ظالم واللجان النوعية الحالية تشهد مناقشات ساخنة من أجل المصلحة.



ونوه رئيس محلية النواب، أن لجنة الإدارة المحلية ملامسة لأعمال لجان أخرى كثيرة، والزراعة والإسكان وغير ذلك من اللجان النوعية من المجلس.



وأكمل أن كل، أربعاء، يتم استدعاء أحد المحافظين، للجنة، ويتم تجميع كافة طلبات الإحاطة وهذه سنة حسنة لا توجد في اللائحة ولكننا نعمل بها، لمعرفة الأمور على أرض الواقع لتحقيق مصالح المحافظة من خلال مناقشة كافة طلبات الإحاطة للنواب.