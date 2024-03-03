شاهي إبراهيم: رصد الأعمال الفنية للمرأة سيؤثر كثيرًا على القضايا الشائكة

كشفت الإعلامية شاهي محمد إبراهيم، عن أن دراما رمضان في 2024 سترصد صورة المرأة وقضاياها بشكل كبير، مطالبة بتوخي الحذر خلال عرض المسلسلات، خاصة تلك التي تدور محور أحداثها حول الفتيات والنساء، مشيرة أيضًا إلى أن رصد الأعمال الفنية للمرأة خلال شهر رمضان المبارك سيكون له أثرًا كبيرًا على القضايا الشائكة.



وأضافت "إبراهيم"، عبر فضائية "هي"، أن الدراما ستعكس صورة السيدات في محافظات مصر المختلفة، مؤكدة ضرورة أن تكون المعالجة الإعلامية لصورة وقضايا المرأة وملامح قضاياها بشكل إيجابي، يليق بمكانة وحجم المرأة المصرية.



وأشارت إلى أهمية تحليل صورة المرأة في الدراما من حيث الصور الإيجابية والسلبية للمرأة والعنف الممارس تجاهها سواء مادي أو معنوي، مشيرة إلى أن قضايا المرأة لا تعد ولا تحصى، ويجب أن تناقش أيضًا قضايا تمكين المرأة أو التشريعات القانونية التي تخص الأسرة المصرية بشكل عام.



ونوهت بأن صورة المرأة ليست تلفزيونيًا فقط، ولكن في كافة أشكال الأعمال فنية سواء دراما أو برامج إذاعية أو تليفزيونية أو إعلانات أو وسائل السوشيال ميديا، مؤكدة أن الدولة ترصد باهتمام نسبة الصور الإيجابية والسلبية والعنف الموجهة للمرأة داخل تلك الأعمال الفنية المختلفة.



وأوضحت أن معالجة قضايا المرأة دراميًا يؤثر على الخروج بمؤشرات حكومية ورسمية، من أجل سن تشريعات تساهم في حل القضايا التي تخص السيدات في المجتمع العربي، وهي محط اهتمام على أكبر المستويات الرسمية في البلدان، خاصة دول المنطقة العربية.