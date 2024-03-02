تعرف علي نتائج الدور الأول بدوري كرة القدم للساق الواحدة النسخة الثانية

أسدل الستار مساء اليوم السبت، على الدور الأول من دوري كرة القدم للساق الواحدة النسخة الثانية للموسم الرياضي 2023 / 2024 ، والتي اقيمت في ملاعب جراند بلازا على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

شهد الدور الأول تصدر الزمالك لجدول الترتيب برصيد 6 نقاط بعز فوزه على البنك الأهلي بسداسية نظيفة في اليوم الأول وفوزه على المقاولون العرب في اليوم الثاني بنتيجة 3-0.

في إطار نفس الجولة حقق المقاولون العرب الفوز على فريق زد بنتيجة 4-1 وتحقيق البنك الأهلي الفوز على فريق إنبي بهدف نظيف.

شهدت الجولة انسحاب فريق بيراميدز أمام إنبي وزد

نتيجة المباراتين لصالح فريقي إنبي وزد بهدفين نظيفين طبقا للائحة.

شارك في النسخة الثانية من البطولة والتي انطلقت في العام الماضي، 6 أندية هي رباعي النسخة الأولى، بيراميدز البطل والزمالك الوصيف وزد إف سي والمقاولون العرب، وانضم لهم الثنائي الجديد البنك الأهلي وإنبي.



وشهدت منافسات المباريات حضور سارة سمير عضو لجنة كرة القدم للساق الواحدة باللجنة الباراليمبية وفي هذا الصدد صرحت قائلة :"يزداد فخري مع مرور الوقت إنني جزء من تلك المنظومة، فمنتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة عمره لم يتعدى فترة زمنية طويلة، وأضاف للمنتخبات البارالمبية المصرية وأتمنى انضمام جميع نوادي الجمهورية والتي ستساهم في رفع مستوى اللعبة في مصر، خاصة بعد نتائج المنتخب الوطني في ثاني مشاركة خارجية له بالبطولة الإفريقية الأخيرة".

وتستعد اللعبة لتنظيم منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، والمؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2026، خلال الفترة من 19 وحتى 28 أبريل 2024.

كان منتخب مصر قد شارك في نسخة تنزانيا 2021 للمرة الأولى في تاريخه، وحصد المركز السابع، بعدما عبر من دور المجموعات .

وحصل علي المركز الثالث والميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأفريقية بغانا 2023.