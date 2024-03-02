صابر الرباعي: حلمي بكر أمين على فنه وصورته محفورة في قلبي

نعى الفنان صابر الرباعي، رحيل الموسيقار الكبير حلمي بكر، قائلًا: "ننعي أنفسنا في رحيله، اعتبره أب روحي وأخ كبير وصديق وبينا علاقة مميزة، بينا عيش وملح".

وأكد صابر الرباعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كان بينهما علاقة فنية وأسرية وإنسانية كبيرة، موضحًا أن الموسيقار حلمي بكر لها مكانة كبير عندي، مقدمًا واجب العزاء للشعب المصري والعائلة الفنية الكبيرة في مصر والعالم العربي.

وأضاف الرباعي، أن الموسيقار حلمي بكر في الفترة الأخيرة تعب كثيرًا وفقد صحته وعافيته، موضحًا أنه كان يتواصل مع الراحل من تونس، ويبقى في قلبه وأسمه وصورته محفورين في قلبه، وأوضح أنه كان من الداعمين والناصحين له في كل خطوة له، وكان له تجارب عديدة من الموسيقار الراحل حلمي بكر، متابعًا: "حلمي بكر إنسان نقي وواضح والذي لا يجامل ولا يعادي ولديه موقف ولا يجامل، صادق ناصح وأمين على فنه".