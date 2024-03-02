ads
الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مياه الفيوم: اعتماد الإصدار الثاني لخطة سلامة ومأمونية المياه لمحطة العزب الجديدة

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم عن اعتماد اللجنة العليا للمياه برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة يوم ٢٠٢٤/٢/٢٧ الإصدار الثاني لنظام إمداد محطة مياه شرب العزب الجديدة.

وأوضح رئيس الشركة أن أهمية خطط سلامة ومأمونية المياه وما تمثله من منهج إدارة المخاطر كون تلك الخطط توفر الوسيلة الأكثر فاعلية لضمان سلامة إمدادات مياه الشرب حيث تهدف من خلالها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم نحو الوصول لأعلى جودة ممكنه وتحقيق الهدف العام الذى تسعى الشركة لتحقيقه وهو إستمرارية تقديم كوب مياه نظيف وصرف صحى أمن.

وفي سياق متصل أشارت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل إلى أن الشركة تستهدف استدامة مأمونية جميع نظم إمدادات المياه وتداول الصرف الصحي لكافة محطات مياه الشرب والصرف الصحى من خلال تطبيق أفضل طرق التشغيل والصيانة ومراقبة جودة المياه وفقاً للمعايير العالمية .

وأوضح "النجار" أن شهادة اعتماد خطة مأمونية المياه تعد من أعلي الاعتمادات التي تمنح لمقدمي خدمة المياه حيث تصدر من خلال موافقة عدة جهات مختلفة وهم وزارة الصحة والسكان ، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

مياه الفيوم شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم إعتماد الإصدار الثاني لخطة سلامة ومأمونية المياه محطة العزب الجديدة لمياه الشرب شركة مياه الشرب بالفيوم المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب بالفيوم