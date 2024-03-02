مياه الفيوم: اعتماد الإصدار الثاني لخطة سلامة ومأمونية المياه لمحطة العزب الجديدة

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم عن اعتماد اللجنة العليا للمياه برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة يوم ٢٠٢٤/٢/٢٧ الإصدار الثاني لنظام إمداد محطة مياه شرب العزب الجديدة.

وأوضح رئيس الشركة أن أهمية خطط سلامة ومأمونية المياه وما تمثله من منهج إدارة المخاطر كون تلك الخطط توفر الوسيلة الأكثر فاعلية لضمان سلامة إمدادات مياه الشرب حيث تهدف من خلالها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم نحو الوصول لأعلى جودة ممكنه وتحقيق الهدف العام الذى تسعى الشركة لتحقيقه وهو إستمرارية تقديم كوب مياه نظيف وصرف صحى أمن.

وفي سياق متصل أشارت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل إلى أن الشركة تستهدف استدامة مأمونية جميع نظم إمدادات المياه وتداول الصرف الصحي لكافة محطات مياه الشرب والصرف الصحى من خلال تطبيق أفضل طرق التشغيل والصيانة ومراقبة جودة المياه وفقاً للمعايير العالمية .

وأوضح "النجار" أن شهادة اعتماد خطة مأمونية المياه تعد من أعلي الاعتمادات التي تمنح لمقدمي خدمة المياه حيث تصدر من خلال موافقة عدة جهات مختلفة وهم وزارة الصحة والسكان ، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.