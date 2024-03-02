ضبط صاحب مركز تعبئة سكر تصرف فى 646 طن بمبادرة معاً ضد الغلاء في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وقامت الرقابة التموينية برئاسة سمير البلكيمي، بتنفيذ حملة تموينية بمركز دمنهور ،

أسفرت عن ضبط مركز تعبئة سكر تصرف فى 646 طن سكر خاص بمبادرة معاً ضد الغلاء بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن حملات الرقابة التموينية سوف تتواصل ليلاً ونهاراً للقضاء على الفساد والمخالفين والمتلاعبين بالدعم.