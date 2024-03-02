ads
الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط صاحب مركز تعبئة سكر تصرف فى 646 طن بمبادرة معاً ضد الغلاء في البحيرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وقامت الرقابة التموينية برئاسة سمير البلكيمي، بتنفيذ حملة تموينية بمركز دمنهور ،
أسفرت عن ضبط مركز تعبئة سكر تصرف فى 646  طن سكر خاص بمبادرة معاً ضد الغلاء بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن حملات الرقابة التموينية سوف تتواصل ليلاً ونهاراً للقضاء على الفساد والمخالفين والمتلاعبين بالدعم.

البحيرة التموين والتجارة الداخلية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة سكر مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة