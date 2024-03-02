لافروف: الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية "تطور خطير"

نبه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى أن الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية تمثل "أحداثا خطيرة".

ونقلت وكالة تاس الروسية عن لافروف قوله خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت عقب منتدى أنطاليا الدبلوماسي"هناك تطورات خطيرة تحدث في الضفة الغربية حيث أصبحت (الغارات) التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين أكثر تكرارا، لذا فإن الأمر يمضي قدما بأقصى سرعة".

واندلعت التوترات في منطقة الشرق الأوسط بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، ردا من المقاومة الفلسطينية على خطوات السلطات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى في القدس، وأعلنت إسرائيل فرض حصار شامل على قطاع غزة، وقصفت القطاع وبعض المناطق في لبنان وسوريا، ثم شرعت في تنفيذ عملية برية في القطاع، كما اندلعت اشتباكات في الضفة الغربية.