النمسا: انخفاض كبير في أعداد المهربين واللاجئين في ولاية حدودية مع المجر

أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر اليوم السبت أن العام الحالي شهد انخفاضا كبيرا في عدد عمليات اعتقال المهربين واللاجئين مقارنة بالعام السابق، خاصة في ولاية بورجنلاند الحدودية مع المجر.

وقال كارنر - في تصريح اليوم - إن وضع الهجرة حاليا "مريح" في ولاية بورجنلاند، لافتا الى انه بينما تم القبض على 20 مهربًا في يناير وفبراير من العام الماضي تم القبض على مهرب واحد فقط هذا العام.

وأضاف أن "عملية الثعلب"، التي تنفذها وزارة الداخلية حاليا بكفاءة للحد من الهجرة غير الشرعية هي السبب الرئيسي لذلك؛ حيث يقوم ضباط الشرطة النمساوية بمكافحة التهريب بالتعاون مع السلطات في المجر.

ولفت الوزير الى إنه بالإضافة إلى اعتقال المهربين انخفض أيضًا عدد اللاجئين الذين تم اعتقالهم في الشهرين الأولين من العام الجاري إلى ١٥٧ لاجئا مقابل ٣٣٠٠ في نفس الفترة من العام الماضي.

وتابع: نشهد حاليًا تحول المزيد من مهربي الأشخاص إلى طرق أخرى لا تمر عبر النمسا، كما ارتفعت أجور المهربين بشكل كبير؛ مما قلل عدد المهاجرين.