نيمار يخطف الأنظار في فعاليات جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1.. صور

خطف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح فريق الهلال السعودي، اليوم السبت، الأنظار خلال حضوره فعاليات جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1.

حضر نيمار فعاليات جائزة البحرين الكبرى لسباقات الفورمولا 1، التي تقام العام الحالي في البحرين.

ويختتم اليوم، السباق التاريخي للذكرى العشرين لسباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 لموسم 2024، وذلك على مضمار حلبة البحرين الدولية.

التفت الجماهير حول نجم منتخب البرازيل، والتقطت العديد من الصور التذكارية معه، ليخطف الأضواء من نجوم الفورمولا 1.

ويعتبر سباق الفورمولا 1 في البحرين، أكبر حدث رياضي واجتماعي وترفيهي واقتصادي في الشرق الأوسط.

يغيب نيمار عن الملاعب منذ فترة، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، كما شاهد فوز فريقه الهلال على اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف، أمس الجمعة، وحضر المباراة من مدرجات ملعب المملكة أرينا معقل الزعيم الجديد.