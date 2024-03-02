ليفربول ينتزع فوزًا قاتلًا من نوتنجهام بالدوري الإنجليزي

حقق ليفربول فوزًا صعبًا على نوتنجهام فورست بهدف قاتل في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واجه ليفربول صعوبات كبيرة في المباراة، خاصة في ظل غياب نجمه المصري محمد صلاح، لكنه أظهر قوة هجومية كبيرة، بينما ظهرت بعض نقاط الضعف في خط الدفاع، وتمكن من تحقيق الفوز في النهاية، بعد صراع شاق وتبادل للفرص.

قدم داروين نونيز أداء مميزا، وساهم في صنع عدد من الفرص الخطيرة وسجل هدف الفوز القاتل برأسية رائعة في شباك نوتنجهام، مستفيدا من عرضية متقنة من أليكسيس ماك أليستر.

يعد هذا الفوز هاما للغاية بالنسبة لليفربول، حيث يرفع حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعزز موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة، بينما توقف رصيد نوتنجهام فورست عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.