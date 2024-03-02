مرموش يشارك في فوز فرانكفورت المثير على هايدنهايم بالدوري الألماني

حقق آينتراخت فرانكفورت فوزا مثيرا على هايدنهايم بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني.

شارك النجم المصري عمر مرموش أساسيا مع فرانكفورت، حتى الدقيقة 79 من عمر المباراة، حيث تم استبداله بـ ماريو جوتزه، وقدم الفرعون أداء مميزا خلال مشاركته مع فرانكفورت، حيث أسهم في صنع العديد من الهجمات الخطيرة.

افتتح فرانكفورت التسجيل في الدقيقة 38 من المباراة، بفضل هدف عكسي من بينيديكت جيمبير لاعب هايدنهايم، ومع بداية الشوط الثاني، عزز نييليس نكونكو تقدم فرانكفورت بهدف ثان في الدقيقة 49.

وأحرز مارفن بيرينجر هدفا لهايدنهايم في الدقيقة 59، لكن فرانكفورت تمكن من الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة.

شهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، حيث تبادلا الهجمات والفرص، لكن فرانكفورت نجح في استغلال الفرص التي سنحت له بشكل أفضل.

يعد هذا الفوز هاما للغاية بالنسبة لآينتراخت فرانكفورت، ويعزز من حظوظه في المنافسة على المربع الذهبي، حيث ارتفع رصيد آينتراخت فرانكفورت إلى 37 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد هايدنهايم عند 28 نقطة في المركز 11.