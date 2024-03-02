طلب إحاطة حول تأخر تسليم وحدات الإسكان للشباب

السبت 02/مارس/2024 - 07:09 م

تقدمت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير الإسكان والمرافق المجتمعية، حول عدم تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان الرابع عشر عام 2018 للمتقدمين والمستوفي شروطهم.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الآلاف من الشباب يواجهون معاناة بسبب عدم تسلّمهم وحدات الإسكان الاجتماعي منذ 2018 رغم مرور أكثر من 5 سنوات على الإعلان، ورغم قيامهم بدفع الـ12 قسطًا الربع سنوي في البريد.

تأخير تسليم وحدات الإسكان للشباب، وقالت: «ورد إلينا العديد من الشكاوي حول تضررهم من تأخير استلام وحدات الإسكان الاجتماعى بعدد من المناطق والطروحات التي قامت وزارة الإسكان منذ 2018 بالإعلان عنها، ورغم تسديدهم كل ما عليهم من مستحقات حددتها الحكومة لهم، إلا أنهم لم يستلموا أي وحدات».

وتابعت: «وصلت أعداد المواطنين المتضررين من تأخير استلام وحداتهم السكنية الى الآلاف، غير قادرين على تحمل كل أعباء دفع إيجار الوحدات التي يسكنون بها في الوقت الحالي، بجانب أقساط الوحدات المتعاقد عليها من الإسكان رغم ظروف المعيشة الصعبة على كاهلهم حسب وصفهم، ومنهم من ينتظر استلامه الوحدة لعقد زواجه».

وناشدت عضو مجلس النواب، المسئولين بوزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي بالتدقيق في الأمر والإسراع في تسليم الوحدات السكنية، حتى لا تتجدد أزمة حاجزي شقق الإسكان سنويا، وتتراكم الإعلانات دون تسليم.