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السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وبلدية المحلة في الدوري

الإسماعيلي
الإسماعيلي
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أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تشكيل الفريق الذي يستعد لمواجهة نظيره بلدية المحلة في الساعة السابعة مساءً على ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة ببطولة الدوري الممتاز.

يحتل فريق الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، بينما يحتل بلدية المحلة المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة أيضًا.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: حاتم سكر، محمد دسوقي، محمد عمار، عصام صبحي

خط الوسط: هشام محمد، عمر الساعي، محمد بيومي، علي الملواني

خط الهجوم: نادر فرج، إيريك تراوري

بينما جاء تشكيل بلدية المحلة كالتالي: 

حراسة المرمى: أحمد حسين 

خط الدفاع: محمد صابر، هشام حافظ، علاء مارسيلو، أحمد رضا.

خط الوسط: إسلام مرزوق، ماجد هاني، محمد عادل إمو، إينوك

خط الهجوم:  محمد أميسي، حسام أشرف

النادي الإسماعيلي إيهاب جلال بلدية المحلة الدوري الممتاز