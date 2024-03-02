"اندرايف" تطلق حملة دوائر الخير بالتعاون مع بنك الطعام المصرى لـ إطعام 250 ألف فرد

أعلنت منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمية "اندرايف" عن إطلاق حملة خيرية بعنوان "دوائر الخير" بالتعاون مع بنك الطعام المصري، بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي. تهدف الحملة إلى تقديم الدعم للأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك من خلال توفير 250 ألف كرتونة غذائية في 12 محافظة.

تستعين اندرايف ببنك الطعام المصري لتوفير 35 ألف كرتونة غذائية من عوائد رحلاتها، حيث تُعتبر كل رحلة "دائرة" من دوائر الخير. يهدف البرنامج إلى تحقيق 120 مليون دائرة خير خلال شهر رمضان، بهدف مساعدة الأسر المحتاجة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

قال مينا عماد، مدير التسويق في الشرق الأوسط باندرايف: "نحن نسعى لتقديم الخدمات المجتمعية في الأسواق التي نخدمها، ونؤكد أن المبادرات الخيرية تشكل أحد أهم أهدافنا في السوق المصري. نرغب في تحفيز مستخدمينا على زيادة عدد الرحلات خلال شهر رمضان ليكونوا جزءًا من دوائر الخير والمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة".

وأضاف مينا: "نستمر في دعم المبادرات الاجتماعية والخيرية، سواءً في مجال النقل الذكي أو الخدمات المجتمعية، ونواصل تعاوننا مع مؤسسات خيرية هامة مثل بنك الطعام المصري لدعم المجتمع المصري".

من جهته، أكد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري أن هذا التعاون يسهم في توسيع دائرة شركاء النجاح لبنك الطعام المصري وزيادة عدد الأسر المستفيدة. وشدد على أهمية الاعتماد على منصة اندرايف للوصول إلى المزيد من المستفيدين في جميع أنحاء مصر بهدف تحقيق الأمان الغذائي للجميع خلال شهر رمضان.



