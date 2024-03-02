تحالف "سي إف سي – ايڤرجرو" يوقع مذكرة تفاهم بالخدمات اللوجستية الزراعية وتصنيع الأسمدة بجنوب إفريقيا

وقع تحالف "سي إف سي – ايڤرجرو" مذكرة تفاهم مع مؤسسة تطوير إيسترن كيب وشركة كريس هاني للتنمية في جنوب إفريقيا، بهدف إقامة شراكة قوية في مجال الخدمات اللوجستية الزراعية وتوريد المنتجات.

وتأتي هذه الشراكة في إطار تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والجنوب إفريقية في مجال الزراعة وتطوير التنمية الاقتصادية في المنطقة. يتضمن الاتفاق خطة للاستثمار المشترك في إنشاء مصنع لتصنيع ومزج الأسمدة، مع توفير بنية تحتية لوجستية متقدمة تشمل مرافق التخزين في مجمع كوماني الصناعي.

أكد سامح بناني نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سي إف سي على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية في دعم القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن التحالف يهدف إلى توفير الخبرة الفنية والمنتجات الكيماوية عالية الجودة لدعم القطاع الزراعي في جنوب إفريقيا.

من جهته، أكد أياندا واكابا الرئيس التنفيذي لمؤسسة تطوير إيسترن كيب على أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في إيسترن كيب وتحقيق الازدهار في القطاع الزراعي.

