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السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

فوري وال ايه ماركت يعلنان عن شراكة إستراتيجية لتعزيز العلامات التجارية في السوق المصرية

فوري وال ايه ماركت
فوري وال ايه ماركت يعلنون عن شراكة استراتيجية
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أعلنت شركة "فوري"، للمدفوعات الإلكترونية، عن توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع شركة "ال ايه ماركت"، شركة إقامة معارض ومؤتمرات، بهدف تعزيز وتنمية أعمال العلامات التجارية في السوق المصرية.

تهدف هذه الشراكة إلى دمج الحلول المتكاملة للشركتين لدعم العلامات التجارية المحلية في مصر عبر مختلف القطاعات. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام "فوري" بتعزيز التحول الرقمي وتوفير خدمات إلكترونية متعددة لتعزيز التنمية الشاملة للسوق المصري.

صرحت هبة العوضي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في "فوري": "إن هذه الشراكة تعكس التزامنا بالسوق المصري ونشر ثقافة التحول الرقمي، وتقديم الدعم للشركات والمؤسسات لتعزيز الاقتصاد المصري".

من جهة أخرى، أكدت ليديا أكرم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ال ايه ماركت": "إن هذا التعاون يساهم في تمكين المرأة من خلال دمج مبادرات محددة ضمن الشراكة.

فوري ال ايه ماركت التحول الرقمي