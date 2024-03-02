فري فاير تنضم إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024

أعلنت شركة جارينا، المتخصصة في تطوير ونشر الألعاب عبر الإنترنت، بالتعاون مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC)، عن مشاركة لعبة "فري فاير" في النسخة الافتتاحية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC).

هذه البطولة الرئيسية ستُقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو المقبل.

وفي ضوء هذه الشراكة، يعكس دمج "فري فاير"، لعبة الباتل رويال الأكثر تنزيلًا على الأجهزة المحمولة في العالم، في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، استمرار تأثيرها وشعبيتها العالمية.

يتنافس 18 فريقًا من "فري فاير" على مرحلتين، حيث يسعى فريق واحد فقط لتمثيل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا الحدث الرياضي المرموق.

رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، أكد أهمية مشاركة "فري فاير"، مشيرًا إلى تأثير اللعبة وقوتها في توحيد اللاعبين والمشجعين عبر العالم. ودعا الجماهير للاستعداد لمواجهات ملحمية في الباتل رويال في الرياض.

من جهته، أكد "هارولد تيو"، مطور لعبة "فري فاير" في شركة جارينا، أهمية المشاركة في النسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، مُشيرًا إلى التعاون الوثيق مع مؤسسة EWC لتقديم تجربة لا تُنسى لمحبي اللعبة.

تُقام بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية "فري فاير" في الفترة من 10 إلى 14 يوليو، حيث ستتنافس الفرق على جوائز تصل إلى مليون دولار أمريكي.

البطولة تشمل خمس بطولات "فري فاير" وبطولة "Free Fire Snapdragon Pro"، حيث ستبدأ بمرحلة خروج المغلوب قبل أن تنتقل الـ 12 فريقًا الأفضل إلى النهائيات.

ويتوقع أن يحصل الفريق الفائز على أكبر حصة من مجموع الجوائز، بالإضافة إلى تأهله لبطولة "فري فاير العالمية FFWS 2024" في البرازيل في نوفمبر المقبل.



