بنك إن بوكس مصر و SWFT يعلنان عن تحالف استراتيجي لخدمة الشركات الصغيرة

أعلنت بنك إن بوكس مصر وشركة SWFT عن تكامل جهودهما لتقديم خدمات مالية مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

يهدف التحالف إلى توفير حلاً متكاملًا من الحلول الذكية وخدمات الدفع الإلكتروني، مع التركيز على تحسين إدارة التدفق النقدي وتشجيع التحول الرقمي.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لرؤية البنك المركزي المصري لتعزيز التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي بمبادرة "مصر 2030". ومن خلال SWFT، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول بسهولة إلى خدمات مالية متقدمة، مثل فتح الحسابات البنكية بسهولة وإجراء تحويلات مالية آمنة ومريحة.

أكد أحمد بيومي، الرئيس التنفيذي لشركة SWFT، أهمية هذه الشراكة في إعادة تشكيل الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا على جاهزيتهم لتقديم حلول مبتكرة للعملاء.

من جهته، أكد باسم محمود، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بنك إن بوكس مصر، أن هذا التحالف يعزز مواصلة الشركة لتقديم خدماتها في السوق المصري بمنصتها الإقليمية.