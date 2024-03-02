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السبت 02 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

هولندا تُبرم اتفاقية أمنية مع أوكرانيا مدتها 10 سنوات

هولندا
هولندا
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وقعت هولندا وأوكرانيا اليوم السبت اتفاقية أمنية مدتها 10 سنوات تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين ودعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وأعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته عن توقيع الاتفاقية في تغريدة على منصة "إكس" نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية. وقال روته: "أوكرانيا مطمئنة الآن إلى دعمنا المستمر ومشاركتنا. ليس فقط عبر نطاق التعاون الدفاعي، ولكن أيضًا في المجال الدفاعي."

وأكد روته على دعم هولندا لأوكرانيا والتحالف الدولي واسع النطاق من البلدان "ذات التفكير المماثل". وأشار إلى أنه زار مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مدينة خاركيف، "المدينة التي يحاول بوتين تدميرها بضربات جوية". وقال: "الغرض من زيارتي هو إظهار دعمنا لأوكرانيا".

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