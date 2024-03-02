غرق سفينة الشحن روبيمار بعد هجوم الحوثيين

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في بيان اليوم السبت، غرق سفينة الشحن "روبيمار" التي تعرضت لهجوم من قبل الحوثيين في جنوب البحر الأحمر الشهر الماضي، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ويعد غرق "روبيمار" أول حادثة من نوعها منذ بدء هجمات الحوثيين على حركة الشحن التجاري في نوفمبر الماضي.

وحذرت الحكومة في بيانها من "كارثة بيئية" محتملة جراء غرق السفينة، التي كانت تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة.

وكان فريق من الحكومة اليمنية قد زار السفينة "روبيمار" المملوكة لشركة بريطانية وترفع علم بيليز، يوم الاثنين، وذكر أن أجزاء منها غارقة وأنها قد تغرق خلال يومين.

وأكدت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أن الهجوم ألحق أضرارا جسيمة بالسفينة، وتسبب في ظهور بقعة نفط بطول 29 كيلومترا.

ولم يصدر أي تأكيد من الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية بشأن غرق السفينة يوم السبت.

من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن تعرض سفينة للهجوم على بعد 15 ميلا بحريا غربي ميناء المخا اليمني، وأن طاقمها تمكن من قيادتها إلى مرساة قبل إجلائه من قبل السلطات العسكرية.

وذكرت الهيئة أنها تلقت تقريرا آخر عن غرق سفينة، دون ذكر اسم "روبيمار" في أي من التقريرين، على الرغم من وقوع الحادثين بالقرب من المكان الذي شوهدت فيه السفينة آخر مرة.

تداعيات غرق روبيمار

أجبرت هجمات الحوثيين شركات الشحن على تحويل مسار سفنها إلى طريق أطول وأكثر كلفة حول جنوب أفريقيا.

أثارت الهجمات مخاوف من امتداد رقعة الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى منطقة البحر الأحمر.

بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في قصف أهداف تابعة للحوثيين في اليمن في يناير ردا على هجمات الجماعة على حركة الشحن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.