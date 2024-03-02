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السبت 02 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. ماييلي ينقذ بيراميدز أمام نواذيبو بختام دور المجموعات

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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أنهى فريق بيراميدز مشاركته الأولى في دوري ابطال افريقيا بالتعادل بهدفين لمثلهما مع ضيفه فريق نواذيبو الموريتاني في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على على استاد الدفاع الجوي في آخر جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

أحرز هدفي بيراميدز  فيستون ماييلي في الدقيقتين 73 و90+3، بينما سجل ثنائية نواذيبو عيسى مبارك وبسام أحمد في الدقيقتين 64 و82.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 5 نقاط في المركز الأخير، وهو نفس رصيد فريق نواذيبو الموريتاني الذي يحتل المركز الثالث وودعا البطولة من دور المجموعات بينما صعد صن داونز ومازيمبي الكونغولي الي ربع النهائي. 

وحسم فريق صن داونز الجنوب أفريقي، صدارة ترتيب هذه المجموعة برصيد 13 نقطة بالفوز في لقاء الجولة الأخيرة على حساب مازيمبي الكونغولي بهدف الذي صعد في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.
 

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه  - مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - محمود زلاكة - مروان حمدي - دودو الجباس. 

فريق نواذيبو الموريتاني بيراميدز دوري أبطال أفريقيا