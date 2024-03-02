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السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

ماجدة خير الله لـ"البوابة نيوز": الدراما لم تناقش احتياجات ذوي الهمم بشكل كافٍ

الناقدة ماجدة خير
الناقدة ماجدة خير الله
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قالت الناقدة ماجدة خير الله، إن الدراما لم تقدم الحلول فى مواجهة أى ظاهرة أو قضية وهى دائما تقوم بعرض الأعمال فقط.
وأضافت "خير الله"، فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز": بالنسبة لأصحاب ذوى الهمم أو ذوى الاحتياجات الخاصة، فقد قدمتهم الدراما لتعرف الناس بطبيعة المرض وكيفية التعامل مع المريض، والمعاناة الذى يعانيها، ولكن لم تقدم الحلول لهؤلاء للمشكلات التى يعانى منها هؤلاء الأشخاص.


وأشارت إلى أن معظم المسلسلات والأفلام التى ناقشت ذوى الاحتياجات الخاصة، تناولت أصحاب الهمم بشكل معقول، وليس بكثرة، وبالشكل الكافي، فهناك أمراض كثيرة يعانى منها الأشخاص، وتحتاج إلى لفت الانتباه وتقديم أنواع مختلفة على المرض ولا يقتصر الأمر على مرض التوحد فقط.

البوابة نيوز ماجدة خير الله لم تناقش احتياجات ذوي الهمم بشكل كاف