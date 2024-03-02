محافظ قنا يفتتح مقر مصلحة الضرائب العقارية الجديد

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور شريف حازم مساعد وزير المالية، مقر مصلحة الضرائب العقارية بمنطقة مساكن عثمان، تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

تقع مصلحة الضرائب على مساحة 1500 متر مربع، وتضم منطقة الضرائب العقارية، مأمورية عوائد قنا، منطقة الضرائب العامة، مزود بأحدث منظومة للحماية المدنية، وكافة متطلبات الميكنة الشاملة، بالإضافة إلى منظومة مراقبة الكترونية على أحدث طراز، فضلا عن إضاءة المبني بكشافات موفرة لترشيد واستهلاك الطاقة، لتيسير تقديم الخدمات الضريبة لابناء محافظة قنا.

حضر الافتتاح محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والمستشار أنور فوزى محمد رئيس مصلحة الضرائب العقارية بوزارة المالية، والمستشار أشرف شلبى ناشد مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ونصر سيد مصطفى وكيل الوزارة لمنطقة الضرائب العقارية، وأبوزيد خليفة أحمد رئيس منطقة ضرائب قنا والبحر الأحمر، ومحمود حمدان مدير المديرية المالية بقنا.

يذكر أن تطوير مصلحة الضرائب وتحديث البنية التحتية والارتقاء ببيئة العمل وميكنتها لتواكب التطور التكنولوجى إلى جانب التيسير علي المجتمع الضريبي وتبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين.

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