انطلاق المؤتمر الرابع لسلامة الغذاء العربي بحضور سفراء عدد من الدول

انطلقت اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الرابع لسلامة الغذاء العربي، برئاسة الدكتور عادل رحومة، رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية.

ويتناول المؤتمر مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بسلامة الغذاء علي المستوي العربي، واستهل المؤتمر بقراءة القرآن الكريم ثم بعزف السلام الوطنى، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، والترحيب بضيوف المؤتمر.



حضر المؤتمر لواء أركان حرب خالد بيومى والسفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية، والدكتورة إيفلين بطرس عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب و السفير باسل ناجى سفارة فلسطين و السفير محمد نورى سفارة المغرب و السفير محمد الأمين سفارة موروتانيا و السفير مهدى عليان من السفارة الإيرانية والمهندس محمد الشريف رئيس مجلس إدارة شركة عبور لاند والدكتور علاء البدرى المستشار الاقتصادى لمنظمة الاتحاد.

كما حضر أستاتذة معهد تكنولوجيا الأغذية و الجمعية العلمية للصناعات الغذائية و العديد من اساتذة الجامعات وتم خلال المؤتمر تكريم العديد من القيادات.

وأكد الدكتور عادل رحومة ان المؤتمر سيشارك فيه بالحضور الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وممثلين عن جامعة الدول العربية ووزارات الخارجية والصناعة والتضامن ومجلس النواب والهيئة العامة للتنمية الصناعية والقطاع الخاص والمراكز البحثية وعدد من السفراء العرب والأفارقة.

وأضاف المهندس توفيق عامر المتحدث الرسمي بأسم الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية خلال كلمته أن الهدف من تنظيم المؤتمر تحقيق تكامل الخطط والبرامج الداعمة لسلامة الغذاء العربي في مراحله المختلفة من إنتاج وتسويق وإستيراد وتصدير بعيدا عن الأخطاء بالرقابة والخطط الأستباقية وذلك لتحقيق سلامة وجودة الغذاء في المراحل المختلفة وفق الخبرات العالمية .

وأضاف ان المؤتمر يناقش العديد من المحاور الهامة تتضمن الرقابة علي تداول الغذاء بين السلامة والجودة ورؤية الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تغير ثقافة ونظرة سلامة الغذاء العربي وخدمة تدابير تسهيل التجارة التي تتخذها الجهات المعنية العربية وإضافات الاغذية والعبوات وسلامة الغذاء والسلامة الميكروبية للبن الخام ومنتجاته وسلامة الزيوت والدهون وتجارة الغذاء بين الدول العربية وسلامة الغذاء.



وتحدث الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، عن دور الهيئة والتوافق التدريجي حول العديد من القضايا المهمة التي تشمل تطبيق معايير سلامك الغذاء في صناعة الطحن وتلوث الأسماك بالمعادن الثقيلة وتاثيرها علي صحة الإنسان وتحديات تجفيف وتعقيم النباتات الطبية والعطرية والتحول الرقمي في أنظمة الرقابة علي سلامة الغذاء وأهمية تطبيق المواصفات المعتمدة من المؤشر العالمي للأمن الغذائي ودورها في زيادة الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية حول الإتجاهات الحديثة في التفتيش علي المنشآت الغذائية ودور المعامل المعتمدة في تحقيق سلامة الغذاء وطرق كشف غش زيت الزيتون والعبوات وتاثيرها علي سلامة الغذاء.



وأوضح الدكتور عادل رحومة، أن الهدف الأساسى من إطلاق الاتحاد لتلك المؤتمرات هو الاتفاق على سبل موحدة من أجل سلامة الغذاء العربي وزيادة التبادل التجارى في السلع الغذائية بين الدول العربية ، لافتا الي ان احد اهم أهداف المؤتمر هو ضمان رقابة فعالة لتحقيق سلامة وجودة الغذاء للمستهلك وذلك بتنسيق آليات التواصل بين كافة الجهات والأجهزة المعنية في الدول العربية لوضع حلول واقعية للتحديات العربية المشتركة التى تواجه سلامة وجودة الغذاء وتعزيز الجهود العربية المشتركة لتحقيق ضمان سلامة الغذاء ورفع جودته.

إنطلاق المؤتمر الرابع لسلامة الغذاء العربي بحضور سفراء للدول عربية وأسيوية

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