لومين سوفت تحصد شهادة «استحقاق الجودة المدمج 3» في إدارة وتطوير البرمجيات

نجحت شركة «لومين سوفت» التابعة لمجموعة لومين القابضة، في الحصول على شهادة نموذج استحقاق الجودة المدمج للتطوير المستوى الثالث CMMI dev maturity level 3 التي تعد واحدة من أبرز المعايير العالمية لقياس النضج والكفاءة في إدارة وتطوير البرمجيات بحسب بيان صادر عن الشركة اليوم.

ويعد نموذج استحقاق الجودة المدمج للتطوير واحدا من أهم مؤشرات تحديد المستوى الفني لشركات تطوير البرمجيات، وأهم التقييمات الدولية، وأبرز شهادات الاعتماد للجودة العالمية في هذا المجال، حيث يقوم النموذج بتحديد مستوى التطور أداء الشركات العاملة في تطوير البرمجيات، وتؤكد توافق الشركات الحاصلة عليها مع معايير الجودة في هذا المجال.

ويشير المستوى الثالث الذي حصلت عليه لومين سوفت إلى إنجازها الكبير وجهودها المتواصلة في تقديم حلول برمجية عالية الجودة بما يعكس نجاحها والتزامها في عمليات التطوير التي تخوضها الشركة بشكل مستمر، حيث قامت بتطوير أدواتها الأكثر تقدمًا بما يتيح لها توفير منتجات برمجية فعالة وموثوقة محليًا وعالميًا بشكل مستمر، لكافة عملائها الحاليين والمرتقبين.



وفي هذا السياق أعرب المهندس أحمد سرحان رئيس مجلس إدارة لومين القابضة، عن سعادته باجتياز المعايير العالمية لقياس النضج والكفاءة في إدارة وتطوير البرمجيات، والتي تمنح لومين سوفت مكانة مرموقة بين نخبة الشركات العالمية التي تعتمد أفضل الممارسات في صناعة البرمجيات

وأضاف سرحان أن الحصول على شهادة نموذج استحقاق الجودة المدمج للتطوير – المستوى الثالث يمثل خطوة كبيرة في مسيرة الشركة نحو التميز والريادة في مجال تطوير البرمجيات وتعد دليل على التزامها بالجودة العالية والتحسين المستمر، وقدرتها على مواكبة المعايير العالمية في تطوير البرمجيات وإدارة المشاريع.

وتابع سرحان: هذا الإنجاز مع التزامنا بالاستثمار في مواردنا وموظفينا من حيث الابتكار والتميز في خدمة العملاء فرصة لتعزيز موقفنا والريادة في السوق في مجال تكنولوجيا المعلومات ما يعزز الثقة لاستكشاف فرص جديدة وتوسيع نطاق خدماتنا مع الاستمرار في بناء علاقات قوية ومستدامة مع عملائنا ".

المهندس أحمد سرحان رئيس مجلس إدارة لومين القابضة

ومن جانبه أوضح المهندس محمد كامل – العضو المنتدب الشركة لومين سوفت – أن الأسس والمعايير الرئيسية لهذه الشهادة من المستوى الثالث تعكس مدى نضج وفعالية العمليات الإدارية والتقنية داخل الشركات البرمجية والتي من أهمها إدارة المشاريع من حيث تحسين القدرة على التخطيط وتنفيذها بفعالية، مع التركيز على تحديد المتطلبات، وإدارة المخاطر وتطبيق معايير هندسية صارمة في تصميم وتطوير البرمجيات لضمان الجودة والأداء وكذلك الكشف عن الأخطاء والمشكلات وتصحيحها في مراحل مبكرة وإدارة العمليات من خلال تطوير وتحسين العمليات التنظيمية بشكل مستمر.