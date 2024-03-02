الدوري الألماني.. مرموش يقود هجوم فرانكفورت ضد هايدنهايم

أعلن جينس جراهل المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، تشكيل لاعبيه لمواجهة مضيفه هايدنهايم، اليوم السبت، في إطار منافسات الدوري الألماني.

ويتصدر الدولي المصري عمر مرموش تشكيل آينتراخت فرانكفورت، باحثاً عن تحقيق فوز هام يُعزز حظوظ الفريق في اقتحام المربع الذهبي.

وتقام المباراة على ملعب فويت أرينا، في في الرابعة والنصف عصرًا، ضمن منافسات الجولة الجولة الـ24.

وجاء تشكيل آينتراخت فرانكفورت كالتالي:

حراسة المرمى: كيفن تراب

خط الدفاع: أوريليو بوتا - روبن كوخ - وليان باتشو - فيليب ماكس

خط الوسط: أنسجار كناوف - توتا - إيريك إبيمبا - نيلز نكونكو

خط الهجوم: عمر مرموش - فارس شعيبي

يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بينما يحتل هايدنهايم المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

ويسعى فرانكفورت لتحقيق الفوز في هذه المباراة للوصول إلى المركز الرابع، بينما يسعى هايدنهايم لتحسين موقعه في الترتيب.

تُتوقع أن تكون المباراة مثيرة وقوية بين الفريقين، خاصةً مع رغبة كل منهما في تحقيق الفوز، وسيكون تركيز فرانكفورت على استغلال سرعة مرموش ومهاراته الهجومية، بينما يعتمد هايدنهايم على تنظيمه الدفاعي وقوة هجماته المرتدة.