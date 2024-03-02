مراسل القاهرة الإخبارية يكشف تفاصيل غرق السفينة "روبيمار"

قال أياد الموسمي، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية، من أجل محاولة إنقاذ السفينة، التي هُجمت من قبل الحوثين، ولكن المحاولات فشلت.

وأضاف "الموسمي"، خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن السفينة، كانت تحمل 21 ألف طن من أسمدة غير قابلة للإشتعال، ولكن المخاوف تتمحور حول تأثير هذه المواد على الحياة البحرية بعد ذلك.

ونوه أن السفينة تعرضت بالامس لعدة صواريخ من قبل الحوثيين، الأمر الذي قد يزيد من تفاقم الازمة بالبحر الاحمر، خاصة مع ضعف الإمكانيات للحكومة اليمنية.

وتابع أن المنظمات الدولية، تسعى بشكل كبير في تفادي المخاطر الناجمة عن المواد التي كانت بداخل السفينة، مشيرًا أن المواد تتواجد داخل حاويات وهذا أمر قد يؤثر على الحياة المائية والشعب المرجانية على المدى البعيد.

وأشار أن الحوثيين أعلنوا بشكل مباشر، بأن استهداف السفن مستمرة، مؤكدًا أن الحوثيين شنوا أكثر من 54 هجمة ضد السفن التجارية، ولم يتم استهداف سفن عسكرية.