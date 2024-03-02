دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يفشل في هز شباك نواذيبو في الشوط الأول

فرض فريق نواذيبو الموريتاني التعادل السلبي على مضيفه بيراميدز في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على على استاد الدفاع الجوي في آخر جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وودع فريق بيراميدز بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات حيث يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد فريق نواذيبو الموريتاني بينما صعد صن داونز ومازيمبي الكونغولي الي ربع النهائي.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة نواذيبو الموريتاني في دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - محمود زلاكة - مروان حمدي - دودو الجباس.