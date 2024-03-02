قصور الثقافة تقدم عددا من الفعاليات ضمن مشروع الإسكان البديل

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني فعاليات ثقافية وفنية متنوعة بالخيالة، وروضة السيدة زينب ضمن قافلة أقيمت بالتعاون مع وزارة التضامن وزارة الصحة، وذلك ضمن المشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، المنفذ في إطار خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة.

كما أقيمت عدة ورش تدريبية لأبناء حي الخيالة لتصميم عدة أشكال معبرة عن مظاهر شهر رمضان المبارك قدمها مدربو وفنانو قصور الثقافة، تضمنت تصميمات بالخيامية منها الفانوس، مفارش وهلال رمضان، كما تنوعت الأشكال والتصميمات في ورشة عمل لفوانيس رمضان بالخرز، وذلك بحضور المهندس محمد عيد رئيس جهاز الخيالة.

وفي السياق ذاته نفذ بروضة السيدة زينب ورش مماثلة للفتيات والأمهات، بالإضافة لحوار ثقافي عن آداب الصيام، وأقيمت ورشة عجينة السيراميك بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال.

وعن النشاط أوضحت د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل، والمشرف العام على المشروع الثقافي ببديل العشوائيات، أن البرنامج يخصص فعاليات ثقافية وفنية للمناطق المطورة احتفاء بقدوم شهر رمضان المبارك، ويتضمن البرنامج بخلاف أنشطته التوعوية والتثقيفية، التدريب على عدد من الصناعات الإبداعية وتنمية مهارات الفتيات والسيدات، لاستخدامها وتوظيفها في عمل منتجات منزلية بخامات بسيطة.

تقام الفعاليات ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري تحقيقا للعدالة الثقافية بين أبناء أحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات بعدد من المحافظات كالقاهرة والجيزة والإسكندرية، وبورسعيد.

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