الاستخبارات البريطانية: روسيا قد توقف طائرات A-50 بعد إسقاط أوكرانيا طائرة ثانية

أفادت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث استخباراتي بأنه "من المحتمل جدًا" أن تقوم القوات الجوية الروسية بإيقاف أسطول طائرات الكشف عن الرادار بعيدة المدى من طراز A-50، بعد إسقاط قوات الدفاع الجوي الأوكرانية في 23 فبراير الطائرة الثانية.

وقالت وزارة الدفاع - في منشور على منصة إكس"، بعد أسبوع من خسارة طائرة A-50 الثانية للإنذار المبكر والتحكم - "من المرجح جدًا أن تكون روسيا قد منعت أسطولها من الطيران لدعم العمليات في أوكرانيا. وذلك بينما "تجري التحقيقات الداخلية حول فشل حماية معدة تمكين أخرى عالية القيمة، وكيفية التخفيف من التهديد الذي لا يزال الدفاع الجوي الأوكراني يشكله".

وأضافت أن خسارة طائرة A-50 التي توفر القيادة والسيطرة اليومية للعمليات الجوية الروسية من المحتمل جدًا أن يؤدي إلى إضعاف الوعي الظرفي المقدم للأطقم الجوية بشكل كبير.

وتابعت: "هذه فجوة في القدرات لا تستطيع روسيا تحملها في المجال الجوي المتنازع عليه في شرق وجنوب أوكرانيا. ومن المرجح أن يتعين على روسيا استكشاف خيارات لسد هذه الفجوة، بما في ذلك إعادة استخدام الطائرات وقبول مخاطر أكبر لتوفير الدعم الجوي الفعال الذي تتطلبه قواتها البرية، ولكن من المحتمل ألا تتلقاها".

يشار إلى أن هناك احتمالا واقعيا بأن تحاول روسيا إعادة هياكل الطائرات من طراز A-50 التي تم إيقافها سابقًا إلى الخدمة للتخفيف من حدة هذه المشكلة.

يذكر أنه في 23 فبراير أسقطت قوات الدفاع الأوكرانية طائرة كشف رادارية روسية بعيدة المدى من طراز A-50.