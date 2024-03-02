عرض أفلام مسابقة الطلبة ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية في نسخته الـ25

أقيم صباح اليوم السبت عرض مجموعة افلام من مسابقة الطلبة المشاركة بالدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة حيث تم عرض ومناقشة كلآ من فيلم

“روح” و"علشانك" و"البديل" و"قبل ما أنسي" و"العربية الالماني"، وأدارت المناقشات الناقدة السينمائية أمنية عادل.

بدأت مناقشة الأفلام عقب عرضها بفيلم روح للمخرجة ندى أسامة، وتحدثت عن الفنان وعدم قدرته احيانآ عن الابداع من خلال شخصية رسامة بتعاني بتحسد هذة المعاناه فترى لوحاتها وكانها تتنفس وتنبض بالحياة وتتحدث معها وتجعلها تدرك اشياء عن نفسها.

وعن فيلم “علشانك” للمخرجة مي وائل، حيث تدور احداثة حول تضحية دون مقابل من أجل الحب.

أما فيلم “البديل” للمخرج مازن فوزى، تحدث الفيلم عن المستقبل القريب وإنه سيتم سن عدد من القوانيين وفرض عقوبات صارمة ومن يخالفها سيتم استبدالة بشخص أخر واعادة تدويرة لصنع عالم مثالي.

وفيلم “قبل ما أنسي” للمخرجة غزل عبد الله، تدور أحداثه عن البحث عن الهوية والذات وعلاقة هذا بالمكان وانها حبت تدمج بين عصر الزمن الماضي مع العصر الحالي لخلق حالة من التوهان والقلق والتشتت للتعبير عن احساسها.

واخيرا فيلم “العربية الألماني” للمخرج عمر علي، يتحدث الفيلم عن معاناه مواطن يعيش بمفرده بعد وفاه والدة ووالدته وكان يحلم بالثراء الفاحش رغم الظروف والمصاعب التي كان يواجهها ولكنه كان يفعل ذلك دون التغير من حالة او تغير نمط شخصيته وكان دائم البحث عن احلام زائفة واشياء مفقودة وأشار عمر انه يبحث عن الشخصية النمطية العبثية في صنع افلامه.

وعبر جميع المخرجين وصناع الافلام عن سعادتهم في مشاركتهم لاول مره في مهرجان الإسماعيلية الدولي

واشاد الجمهور بالتميز في نوعية الافلام والموسيقي والاخراج والايقاع والتكنيك واختيار الاماكن المناسبة ووجود افكار غير تقليدية في صناعة الافلام.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، وبرئاسة الناقد عصام زكريا ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.

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