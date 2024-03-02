المخرج الفلسطيني ركان مياسي بمهرجان الإسماعيلية: "المفتاح" مأخوذ عن إحدى قصص "100 عام ما بعد النكبة"

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية صباح اليوم السبت، عرض مجموعة متنوعة من الأفلام ما بين التحريك والروائي القصير وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، وكان من أبرز هذه الأفلام الفيلم الفلسطيني "المفتاح" للمخرج ركان مياسي والذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة.

تدور أحداث الفيلم حول عائلة إسرائيلية تواجه قلق متواصل تبدا من الطفلة ثم الام تم الاب بإن هناك من يحاول أن يفتح باب المنزل ليلا وكأن أرواح الفلسطنين تطاردهم لأنهم أخذوا أرضهم وبيوتهم.

وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارها الكاتب الصحفي حسام حافظ وحضرها مخرج فيلم المفتاح ركان مياسي والذي كشف عن تفاصيل تقديمه للفيلم قائلا: "فيلم المفتاح مأخوذ من أحدي قصص كتاب "100 عام ما بعد النكبة " والذي يضم ١٢ قصة قصيرة والحقيقة أن أكثر قصة جذبتني هو قصة "المفتاح" فبرغم أن الفيلم عن القلق الذي يعيشه الإسرائيليين لكن نشعر بروح الفلسطيني من خلال صوت المفتاح".

وأضاف ركان أن الفيلم إنتاج عربي مشترك وتم تصويره في الأردن وأبطاله فنانين فلسطنيين.

وأشار ركان إلى أن اختيار اسم الفيلم "المفتاح" لأنه يعبر عن رسالة الفيلم وهو حق الفلسطيني في العودة لأرضه.

مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، وبرئاسة الناقد عصام زكريا ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.