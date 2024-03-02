استشهاد 11 فلسطينا فى غارة إسرائيلية تستهدف خيمة للنازحين غرب رفح بغزة

استشهاد 11 فلسطينا فى غارة إسرائيلية على خيمة للنازحين قرب مستشفى تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة حسب ما افادته “قناة القاهرة” الاخبارية.

فيما كشف بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من رفح الفلسطينية، آخر المستجدات في رفح الفلسطينية، خاصة بعد مجزرة "الجوعى"ـ واستهداف قوات الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة، اليوم السبت.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية": "العدوان ما زال يتصاعد بوتيرة مكثفة ضد قطاع غزة، خاصة مدينة رفح الفلسطينية، إذ تعرضت لعدة غارات".

وتابع: "آخر الغارات كانت قبل قليل، إذ تم استهداف مركبة أسفر عن إصابات بين المارّة الذين كانوا قريبين من السيارة، ونقلوا إلى المستشفيات، كما تعرضت رفح مساء أمس، لقصف عدد من المنازل، واستشهاد بعض الأهالي".