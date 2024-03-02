قرى الأقصر تستقبل فعاليات قصور الثقافة ضمن مبادرة "أنت الحياة"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، بقرية الرزيقات بحري بمركز أرمنت بالأقصر، ضمن مبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وتستمر الفعاليات حتى 6 مارس الحالي.

ووفق بيان صادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم السبت فقد شهدت مدرسة الرزيقات محاضرة بعنوان "أهمية مبادرة حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجا" أوضح خلالها د. النوبي عبد الراضي أهمية الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وأهمية الاستثمار في تنمية وبناء الإنسان، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوزيعها.

وتضمنت الفعاليات أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي ألقى خلالها قصيدة بعنوان "النيل هو الحياة"، ونفذت عدة ورش قدمها فنانو قصور الثقافة منها ورشة رسم حر، رسم على الوجه، ورشة فوم جليتر، بالإضافة إلى معرض كتاب لإصدارات الهيئة، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية وقدمت عددا من الأغانى منها "لأجل النبي، القلب يعشق كل جميل".

الفعاليات قدمت بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، في سياق برنامج تقدمه هيئة قصور الثقافة بشكل دوري بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية بالمحافظات المصرية.

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