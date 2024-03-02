ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24667 طن تشمل: 51 طن جبس و1260 طن حديد و6574 طن يوريا و6215 طن رمل و10567 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45348 طن تشمل: 11998 طن قمح و16904 طن خردة و10831 طن حديد و2015 طن زيت طعام و1100 خشب زان و2500 طن فول صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 450 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 242 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2969 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 59508 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 86790 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3659 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي وبنى سويف، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2999 شاحنة.

كما استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد الخط الملاحي العالمي ONE - ( Ocean Network Express ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط، حيث ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – افريقيا رادك ماجرسكى مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ افريقيا ومحمد سلطان رئيس العمليات بمصر ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر.