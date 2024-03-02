وزيرة الهجرة تكشف عن مبادرات لتعزيز السياحة الصحية في مصر

شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للسياحة الصحية، الذي يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة.

وخلال كلمتها، أكدت السفيرة جندي التزام وزارتها بتعزيز قطاع السياحة الصحية في مصر، مشيرة إلى ثلاثة محاور رئيسية لهذا الدعم. أولًا، دور الأطباء المصريين بالخارج في تعزيز الرعاية الصحية والإسهام في تطوير القطاع.

ثانيًا، توفير خدمات الرعاية الصحية للمصريين بالخارج وكبار السن خلال الشهور البردية، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والشركات السياحية. وثالثًا، استثمار السياحة العلاجية وجذب المستثمرين المصريين والأجانب للإستفادة من الفرص المتاحة في مصر.

وختمت السفيرة جندي كلمتها بالتأكيد على تكامل الجهود الحكومية لتحقيق رؤية الرئيس السيسي في دعم السياحة وتطويرها في مصر، معربة عن استعداد وزارتها لتنفيذ التوصيات التي ستخرج عن المؤتمر لدعم السياحة الصحية وجعلها وجهة مهمة على مستوى العالم.