كاتب صحفى: مصر قادت جهود الإغاثة للأشقاء بغزة.. والعالم يؤكد صلابة موقفها

قال الكاتب الصحفي، محمد الجالي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ تحمله مسئولية رئاسة الجمهورية ومواقفه الإنسانية كبيرة في مصر وخارجها، خاصة تجاه أهالينا في غزة، حيث وجّه الرئيس السيسي بتوفير العلاج اللازم للطفل الفلسطيني محمد أنور الذي يعاني السرطان.

وأضاف الجالي، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجميع تابع لقاء أسرة الطفل مع "إكسترا نيوز" وتحدثوا فيه عن كل التسهيلات التي وفرتها الدولة المصرية لهم، لافتًا إلى أن دور مصر تجاه القضية الفلسطينية تاريخي، ويؤكد دعم الرئيس السيسي لها دائمًا.

وأوضح الكاتب الصحفي أن مواقف الرئيس السيسي الإنسانية كبيرة جدًا، فضلًا عن موقف مصر الصامد تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر هي من قادت جهود الإغاثة للأشقاء في غزة، والعالم الآن يؤكد صلابة الموقف المصري.

ولفت الكاتب الصحفي إلى أن مصر تحدت جميع السيناريوهات الإسرائيلية للكارثة الإنسانية التي تحدث في غزة، وأدخلت المساعدات برًا وجوًا، حيث تم إدخال 120 شاحنة مساعدات، فضلًا عن استقبال المصابين بمعبر رفح.