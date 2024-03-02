إصابة موظف وزوجته بحروق في انفجار أسطوانة غاز بحدائق أكتوبر

أصيب موظف وزوجته بحروق في انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة.

تلقي المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وبلإنتقال والفحص وعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام موظف بتغير الأسطوانة داخل شقته وتجريبها بإستخدام ولاعة حدث تسرب واشتعال النيران بالاسطوانة وانفجارها مما تسبب في إصابته وزوجته بحروق وجرى نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.