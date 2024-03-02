دوري أبطال أفريقيا.. ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام نواذيبو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة نواذيبو الموريتاني في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل نواذيبو ضيفا على بيراميدز في الثالثة عصر السبت على استاد الدفاع الجوي في آخر جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - محمود زلاكة - مروان حمدي - دودو الجباس