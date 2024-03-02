إحالة العاملين المقصرين بمنشآت فاقوس التعليمية إلى التحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت التعليمية للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت التعليمية بمركز فاقوس لمتابعة سير انتظام العاملين بها، والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم حضور ٢ من العاملين بمقر مدرسة السيد عطا الله للتعليم الأساسي التابعة لإدارة فاقوس التعليمية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك الغياب.

وعدم تواجد ٤ من العاملين بمقر مدرسة ميت العز الابتدائية التابعة لإدارة فاقوس التعليمية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.