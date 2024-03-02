اليمن: غرق السفينة "روبيمار" يهدد بكارثة بيئية في البحر الأحمر

تعرضت السفينة البريطانية "روبيمار" للغرق في منطقة البحر الأحمر بسبب الظروف الجوية السيئة والرياح الشديدة التي تسود المنطقة بعد مضي أسبوعين على استهدافها من قبل الحوثيين.

أعلنت خلية الأزمة التي أنشأتها الحكومة اليمنية للتعامل مع حادثة "روبيمار"، في بيان صادر اليوم السبت، غرق السفينة أمس.

كما حذرت من وقوع كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية وبحر الأحمر، مشيرة إلى أن هذه النتيجة كانت متوقعة نتيجة ترك السفينة لمصيرها لمدة تزيد عن 12 يومًا دون التجاوب مع مناشدات الحكومة لتفادي الكارثة.

وشددت أيضًا على أنها في حالة انعقاد دائم لمناقشة الخطوات التالية وتحديد أفضل السبل للتعامل مع التداعيات والتصدي للكارثة البيئية الناجمة عن الحادثة.

وجاء هذا بعد إعلان وزارة الخارجية اليمنية أمس الجمعة أنها فوجئت بتعرض محيط السفينة البريطانية المنكوبة قبالة سواحل المخا لقصف جوي جديد من قبل الحوثيين، مما أسفر عن مقتل وفقدان بعض الصيادين اليمنيين بسبب غرق زورقهم.