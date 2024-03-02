بالصور.. جولة تفقدية لوفد إدارة الدفاع المدني بـ"أمن الأقصر" لدعم مرضى السرطان

زار وفد من إدارة الدفاع المدني في مديرية أمن الأقصر، اليوم السبت، مقر مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة شمال محافظة الأقصر، لتقديم الدعم المعنوي للأطفال مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج المجاني في أقسام المستشفى.

وكان في استقبال وفد إدارة الدفاع المدني بمديرية أمن الأقصر، الدكتور محمود معتز الزمبيلي مدير مستشفى شفاء الأورمان للأطفال، الذي رافقهم في جولة تفقدية للتعرف على أحدث الأنظمة العلاجية في المستشفى وزيارة الأطفال المرضى، وتقديم الهدايا والدعم لهم بمشاركة طلاب فرع جنوب الوادي.

وأشاد وفد إدارة الدفاع المدني بالمستوى الطبي والإنشائي والخدمات المجانية التي تقدمها مستشفيات شفاء الأورمان للمرضى، وأكد وفد الدفاع المدني أن تواجدهم بين مرضى السرطان فى المستشفى للمساهمة في دعمهم معنويًا خلال مسيرتهم العلاجية، موجهين الشكر والتقدير لجميع العاملين داخل المستشفى، على ما يبذلونه من مجهود لخدمة المرضى والخدمات الطبية المميزة المقدمة لمحاربي السرطان.

ومن جانبه، أثنى محمود فؤاد؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على زيارة وفد إدارة الدفاع المدني بمديرية أمن الأقصر، وحرصهم على الزيارة للمستشفى، والتي تسهم في رفع معنويات المرضى، والشد من أزرهم، طوال رحلتهم العلاجية، موجها الشكر لهم والاطمئنان على الأطفال موضحا أن مثل هذه الزيارات تنعكس بشكل إيجابي على المرضى، وتشد من أزرهم طوال رحلتهم العلاجية.

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