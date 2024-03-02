ads
السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

لأول مرة.. عرض النسخة المرممة لفيلم يسري نصر الله "صبيان وبنات" بالإسماعيلية السينمائي

فيلم صبيان وبنات
فيلم صبيان وبنات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعرض اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورة الـ 25 برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، النسخة المرممة لفيلم “صبيان وبنات” للمخرج يسري نصر الله لأول مرة بمصر ، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية.

يذكر أن العرض العالمي الأول لفيلم “صبيان وبنات” كان بمهرجان الإسماعيلية، ويسرد الفيلم الوثائقي حياة الشاب باسم سمرة وأصدقائه وعائلته ويناقش الفيلم قضايا تتعلق بالحب والحجاب.

ويعقب عرض الفيلم ندوة مع المخرج يسري نصر الله تديرها الكاتبة الصحفية ناهد نصر لمناقشة الفيلم مع الجمهور.

IMG-20240302-WA0055
IMG-20240302-WA0055
IMG-20240302-WA0054
IMG-20240302-WA0054
صبيان وبنات يسري نصر الله مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية