لأول مرة.. عرض النسخة المرممة لفيلم يسري نصر الله "صبيان وبنات" بالإسماعيلية السينمائي

يعرض اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورة الـ 25 برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، النسخة المرممة لفيلم “صبيان وبنات” للمخرج يسري نصر الله لأول مرة بمصر ، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية.

يذكر أن العرض العالمي الأول لفيلم “صبيان وبنات” كان بمهرجان الإسماعيلية، ويسرد الفيلم الوثائقي حياة الشاب باسم سمرة وأصدقائه وعائلته ويناقش الفيلم قضايا تتعلق بالحب والحجاب.

ويعقب عرض الفيلم ندوة مع المخرج يسري نصر الله تديرها الكاتبة الصحفية ناهد نصر لمناقشة الفيلم مع الجمهور.

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