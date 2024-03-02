تداول 15 ألف طن بضائع و1125 شاحنة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 10 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1125 شاحنة و120 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 562 شاحنة و108 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 563 شاحنة و12 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة الحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت ثلاث سفن وهي امل، دليلة وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 3300 طن بضائع و360 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، اور وبريدج.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2644 راكبا بموانيها.

