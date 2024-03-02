"صحة غزة": 92 شهيدًا و156 مُصابًا خلال آخر 24 ساعة

ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم /السبت/ أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عشر مجازر في القطاع، أدت لاستشهاد 92 شخصًا، وإصابة 156 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة، في بيان صحفي، بأن عددا من الشهداء والجرحى ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، بسبب منع الاحتلال لطواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت أن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت منذ السابع من أكتوبر إلى 30 ألفا و320 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 71 ألفا و533 إصابة.

