شهد قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان مساء امس الجمعة عرض فني لفرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني وبإشراف الفنانة ريهام احمد مديرة الفرقة والفنان عمرو عبد المحسن مدير الفرق الفنية وبإشراف الفنان مايكل يعقوب مدير مسرح قصر ثقافة أسيوط والفنان حمدي قطب
ووفق بيان عن قصر ثقافة أسيوط اليوم السبت فقد قدمت الفرقة العديد من الاغانى الطربية منها "لما راح الصبر مني" للفنانة نادية صلاح و " مرحب شهر الصوم" للفنان أحمد عزت و " ليالي الحلمية" للفنان حسام حسني و "يا عز من عيني" للفنانة روحية احمد و "
الف ليلة وليلة" للفنانة حسناء و "بكرة يا حبيبي" للفنانة سلمي وأغنية "ياغريب الدار" للفنان حسام حسني و " محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم" للفنانة رشا وأغنية يابلدي للمجموعة بجانب مقطوعات موسيقية منها" فاتت جنبنا"
ثقافة
بالصور.. حفل فرقة أسيوط للموسيقى العربية
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شهد قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان مساء امس الجمعة عرض فني لفرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني وبإشراف الفنانة ريهام احمد مديرة الفرقة والفنان عمرو عبد المحسن مدير الفرق الفنية وبإشراف الفنان مايكل يعقوب مدير مسرح قصر ثقافة أسيوط والفنان حمدي قطب
شهد قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان مساء امس الجمعة عرض فني لفرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني وبإشراف الفنانة ريهام احمد مديرة الفرقة والفنان عمرو عبد المحسن مدير الفرق الفنية وبإشراف الفنان مايكل يعقوب مدير مسرح قصر ثقافة أسيوط والفنان حمدي قطب