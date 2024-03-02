7 مارس..حفل أغنيات الزمن الجميل بتوقيع مي فاروق وهاني فرحات

يقدم الموسيقار هاني فرحات تجربة فنية جديدة خلال حفل الفنانة مي فاروق الذي يقام بالرياض على مسرح أبو بكر سالم 7مارس، ويتضمن المشروع تقديم توزيع جديد للأغنيات القديمة بأسلوب عصري عالمي يحافظ على الشكل المعتاد للأغاني التي تعيش في وجدان الجمهور منذ عقود مع إدخال آلالات الموسيقية الجديدة التي تسهم في جذب جمهور الشباب لمتابعتها.

صاحب فكرة الحفل المستشار تركي آل الشيخ بالتعاون مع المايسترو هاني فرحات وتم تنفيذها خلال شهور رغبة منهما في جعل الشباب الذي أصبح يتابع الموسيقي الغربية يعرف تراثه الفني والأغنيات التي تحمل قيم ومعاني وقدمها كبار المطربين في عالمنا العربي، وهو ما تحمست له مي فاروق لأنها من الأصوات التي ارتبط اسمها منذ بداياتها الفنية بالحفاظ على التراث الفني العربي الأصيل وامتداد لجيل زمن الفن الجميل وتحظي بشعبية كبيرة من كل الفئات العمرية، كماأن الفكرة أعجبت بها هيئة الترفيه وقررت دعمها حتي تخرج بالشكل العالمي.

يذكر أن مى فاروق احتفلت مؤخرا بخطبتها على الفنان محمد العمروسى فى حفل بسيط، بحضور الأصدقاء والمقربين.